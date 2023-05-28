Захарова усомнилась, что все американцы за "смерть россиян"
Захарова: Нельзя говорить о том, что США полностью за русофобию
Простые американцы понятия не имеют, какие высказывания позволяют себе их власти, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сказала, комментируя слова сенатора Линдси Грэма о смерти россиян как "лучшей трате денег" Вашингтона.
"Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ даже понятия не имеет (ему в голову не приходит, все занимаются своими бытовыми вещами), что от его имени говорят те люди, за которых голосовали", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Дипломат указала, что, если бы Грэм сказал что-то в отношении меньшинств, американцы "вынесли бы его на следующий день". Более того, считает она, повторяющиеся тезисы об убийстве россиян из уст американских политиков являются "руководством к действию" и частью "менталитета глубинного американского государства".
Напомним, Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян на Украине "лучшей тратой денег" Вашингтона. В ответ на это Мария Захарова напомнила об американских инвестициях в Третий рейх, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал сенатору на судьбу убитых американских политиков. Тем временем Следственный комитет завёл уголовное дело против Грэма.
ТАСС / Шарифулин Валерий