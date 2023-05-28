Захарова усомнилась, что все американцы за "смерть россиян"

Простые американцы понятия не имеют, какие высказывания позволяют себе их власти, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сказала, комментируя слова сенатора Линдси Грэма о смерти россиян как "лучшей трате денег" Вашингтона.

"Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ даже понятия не имеет (ему в голову не приходит, все занимаются своими бытовыми вещами), что от его имени говорят те люди, за которых голосовали", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".