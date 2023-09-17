Методист объяснила, от кого зависит правильная атмосфера в школе

Культура и атмосфера в школах складываются в зависимости от того, ставит ли команда образовательного учреждения задачу выстроить открытый диалог с учащимися. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала методист столичной школы № 548 Фарида Мамедова.

По её словам, главная коммуникация, вне зависимости от размеров школы, происходит между учителями, родителями, классными коллективами и командой управленцев, работающей в том или ином корпусе либо здании.

"Например, наш директор проводил где-то раз в месяц, раз в два месяца такие открытые встречи и в нашем корпусе и открыто общался с родителями наших учеников. Поэтому, какая бы ни была большая школа, если есть задача выстроить открытый диалог <…>, вне зависимости от объёмов и масштабов это можно сделать. Но задача непростая, это правда", — сообщила Мамедова.