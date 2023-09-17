Российские военные могут нанести сильный удар после того, как возможности ВСУ окончательно истощатся. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон.

"Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесёт сильный удар", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Как отметил Джонсон, российские войска действуют по продуманной стратегии, не подвергая своих бойцов большому риску, но при этом уничтожая живую силу ВСУ в ходе оборонительных сражений.