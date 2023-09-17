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17 сентября, 18:39

"Сильный удар": В США рассказали, какой "сюрприз" Россия готовит для ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ нанесут сильный удар после того, как истощат ВСУ

Российские военные могут нанести сильный удар после того, как возможности ВСУ окончательно истощатся. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ, военно-политический эксперт Ларри Джонсон.

"Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесёт сильный удар", — сказал он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Как отметил Джонсон, российские войска действуют по продуманной стратегии, не подвергая своих бойцов большому риску, но при этом уничтожая живую силу ВСУ в ходе оборонительных сражений.

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Ранее Лайф рассказывал, как украинские военные пожаловались на то, что не могут справиться с российскими минными полями. Из-за них, по словам бойцов, их контрнаступление превратилось в "три месяца ада".

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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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