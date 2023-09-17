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17 сентября, 19:06

В Петербурге ввели план "Перехват" для поиска расстрелявших мужчину преступников

Неизвестные расстреляли человека в посёлке Парголово в Санкт-Петербурге, после чего скрылись. По данным "Mash на Мойке", на севере города объявлен план "Перехват".

Всё произошло около часа назад. Компания молодых людей ранила мужчину из огнестрельного оружия у входа в "Главпиво" на Тихоокеанской улице. Пострадавший мужчина госпитализирован. По его словам, стрелявший и двое его приятелей скрылись на оранжевом "фольксвагене-поло". Сейчас преступников ищут.

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Ранее в Кинешме был объявлен план "Перехват" из-за мужчины, который поджёг жилой дом, пока там спали люди. Он разлил горючее на лестничной площадке между этажами, поджёг и скрылся, однако огонь быстро погас сам. Преступник пытался скрыть лицо за маской и кепкой, но это мало чем ему помогло.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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