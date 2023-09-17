В Петербурге ввели план "Перехват" для поиска расстрелявших мужчину преступников

Неизвестные расстреляли человека в посёлке Парголово в Санкт-Петербурге, после чего скрылись. По данным "Mash на Мойке", на севере города объявлен план "Перехват".

Всё произошло около часа назад. Компания молодых людей ранила мужчину из огнестрельного оружия у входа в "Главпиво" на Тихоокеанской улице. Пострадавший мужчина госпитализирован. По его словам, стрелявший и двое его приятелей скрылись на оранжевом "фольксвагене-поло". Сейчас преступников ищут.