В Петербурге мужчина едва не задушил маленькую внучку своей знакомой

В Санкт-Петербурге мужчина едва не задушил маленькую внучку своей знакомой. Как уточнили в городском управлении МВД, по данному факту проводится проверка.

Всё произошло днём 16 сентября в одной из квартир, находящихся на улице Возрождения. Пожилая женщина оставила свою шестилетнюю внучку в гостях у знакомого мужчины, который впоследствии начал душить малышку.

Кто в итоге спас девочку из рук мужчины, не уточняется, однако, по данным полиции, в больницу она пришла с мамой. Медики сообщили о произошедшем правоохранителям.

Что касается девочки, то её в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпустили домой. В настоящее время стражи правопорядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.