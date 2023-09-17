В Петербурге мужчина едва не задушил маленькую внучку своей знакомой
В Санкт-Петербурге знакомый пенсионерки попытался задушить её шестилетнюю внучку
В Санкт-Петербурге мужчина едва не задушил маленькую внучку своей знакомой. Как уточнили в городском управлении МВД, по данному факту проводится проверка.
Всё произошло днём 16 сентября в одной из квартир, находящихся на улице Возрождения. Пожилая женщина оставила свою шестилетнюю внучку в гостях у знакомого мужчины, который впоследствии начал душить малышку.
Кто в итоге спас девочку из рук мужчины, не уточняется, однако, по данным полиции, в больницу она пришла с мамой. Медики сообщили о произошедшем правоохранителям.
Что касается девочки, то её в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи отпустили домой. В настоящее время стражи правопорядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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