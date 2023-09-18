Медведев анекдотом ответил на вопрос о возможном уходе Бакаева из "Зенита"
27-летний полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
О том, уйдёт ли из футбольного клуба "Зенит" 27-летний полузащитник Зелимхан Бакаев, пока ничего не известно. Председатель правления ФК не стал комментировать это в разговоре с РИА "Новости", а вместо ответа решил рассказать анекдот.
"Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: "Гиви, помидоры любишь?" — "Кушать не люблю, а так — да". Дождитесь результата", — посоветовал Медведев.
Недавно стало известно, что руководство сине-бело-голубых уже ведёт переговоры по аренде Бакаева. Пока неясно, в какую именно команду перейдёт футболист, но, предположительно, это могут быть клубы из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, поскольку там на данный момент ещё открыто трансферное окно.