Медведев анекдотом ответил на вопрос о возможном уходе Бакаева из "Зенита"

О том, уйдёт ли из футбольного клуба "Зенит" 27-летний полузащитник Зелимхан Бакаев, пока ничего не известно. Председатель правления ФК не стал комментировать это в разговоре с РИА "Новости", а вместо ответа решил рассказать анекдот.

"Мы не комментируем процесс, только результат. Это как в анекдоте: "Гиви, помидоры любишь?" — "Кушать не люблю, а так — да". Дождитесь результата", — посоветовал Медведев.