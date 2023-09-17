Один из игроков "Зенита" в ближайшие дни покинет клуб
Журналист Карпов: Бакаев в ближайшие дни покинет "Зенит"
Зелимхан Бакаев. Обложка © VK / ФК "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев в ближайшие дни покинет команду, 27-летнего игрока намерены отдать в аренду. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов, ссылаясь на свои источники.
По его данным, руководство сине-бело-голубых уже ведёт переговоры по аренде Бакаева. Пока неизвестно, в какую именно команду перейдёт футболист, но, предположительно, это могут быть клубы из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, поскольку там на данный момент ещё открыто трансферное окно.
"Завтра Зелимхан должен вылететь в расположение своей новой команды транзитом через Москву", — пишет Карпов в телеграм-канале.
Зелимхан Бакаев перешёл в "Зенит" из московского "Спартака" летом прошлого года в качестве свободного агента. В составе петербуржцев он завоевал золотую медаль чемпионата России сезона 2022/2023. В 34 матчах за "Зенит" игрок забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Сейчас его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.
Ранее Лайф сообщал, что в "Зенит" из "Локомотива" перешёл француз Вильсон Изидор. В дебютной игре, которая прошла 17 сентября, 23-летний нападающий помог питерцам разгромить "Рубин" в Казани. Встреча завершилась со счётом 3:0.