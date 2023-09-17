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17 сентября, 19:01

Один из игроков "Зенита" в ближайшие дни покинет клуб

Журналист Карпов: Бакаев в ближайшие дни покинет "Зенит"

<p>Зелимхан Бакаев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?ysclid=lmnsvwyrtt696849015&z=photo-16824047_457369513/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Зелимхан Бакаев. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев в ближайшие дни покинет команду, 27-летнего игрока намерены отдать в аренду. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов, ссылаясь на свои источники.

По его данным, руководство сине-бело-голубых уже ведёт переговоры по аренде Бакаева. Пока неизвестно, в какую именно команду перейдёт футболист, но, предположительно, это могут быть клубы из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, поскольку там на данный момент ещё открыто трансферное окно.

"Завтра Зелимхан должен вылететь в расположение своей новой команды транзитом через Москву", — пишет Карпов в телеграм-канале.

Зелимхан Бакаев перешёл в "Зенит" из московского "Спартака" летом прошлого года в качестве свободного агента. В составе петербуржцев он завоевал золотую медаль чемпионата России сезона 2022/2023. В 34 матчах за "Зенит" игрок забил три мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах. Сейчас его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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Ранее Лайф сообщал, что в "Зенит" из "Локомотива" перешёл француз Вильсон Изидор. В дебютной игре, которая прошла 17 сентября, 23-летний нападающий помог питерцам разгромить "Рубин" в Казани. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Наталья Исакова
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