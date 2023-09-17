Один из игроков "Зенита" в ближайшие дни покинет клуб

Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев в ближайшие дни покинет команду, 27-летнего игрока намерены отдать в аренду. Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов, ссылаясь на свои источники.

По его данным, руководство сине-бело-голубых уже ведёт переговоры по аренде Бакаева. Пока неизвестно, в какую именно команду перейдёт футболист, но, предположительно, это могут быть клубы из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, поскольку там на данный момент ещё открыто трансферное окно.

"Завтра Зелимхан должен вылететь в расположение своей новой команды транзитом через Москву", — пишет Карпов в телеграм-канале.