Стало известно о намерении президента Бразилии встретиться с Зеленским
G1: Лула да Силва предложил Зеленскому встретиться на полях Генассамблеи ООН
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Владимиру Зеленскому встретиться 18 или 19 сентября на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на сенатора Жака Вагнера, который входит в делегацию главы государства для поездки в Нью-Йорк.
"Президент Лула да Силва предложил Владимиру Зеленскому встретиться во время Генеральной ассамблеи ООН ", — говорится в сообщении.
По данным портала, представители Украины в ответ на предложение заявили, что всё будет зависеть от повестки. Также стоит отметить, что Лула да Силва ещё никогда лично не встречался с Владимиром Зеленским.
Ранее Лайф писал, что советник украинской администрации Михаил Подоляк своим скандальным заявлением о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая, Индии и Турции попросту подставил Владимира Зеленского перед заседанием Совбеза ООН. Об этом сказал бывший морской пехотинец ВВС США Брайан Берлетик.
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