Стало известно о намерении президента Бразилии встретиться с Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Владимиру Зеленскому встретиться 18 или 19 сентября на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на сенатора Жака Вагнера, который входит в делегацию главы государства для поездки в Нью-Йорк.

"Президент Лула да Силва предложил Владимиру Зеленскому встретиться во время Генеральной ассамблеи ООН ", — говорится в сообщении.

По данным портала, представители Украины в ответ на предложение заявили, что всё будет зависеть от повестки. Также стоит отметить, что Лула да Силва ещё никогда лично не встречался с Владимиром Зеленским.