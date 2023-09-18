Эксперты рассказали, почему россияне бояться выбрасывать старые вещи

Эксперты в беседе с журналистами газеты "Вечерняя Москва" объяснили, почему многие люди бояться выкидывать старые вещи и испытывают страсть к накопительству. Некоторые аналитики считают, что бережное отношение к вещам исторически сложилось на территории бывшего СССР.

"Бережное отношение к вещам у жителей стран СНГ обусловлено исторически. Оно сформировалось после войны, обострилось в перестройку", — заявила психолог Анна Рязанова.

Она предполагает, что подсознательно молодое поколение копирует эту модель поведения у более старшего. Социолог Алексей Егоров, в свою очередь, отметил, что опыт прошлых лет учит граждан запасаться впрок, однако сейчас в наши дни дефицита нет.

"Да, сейчас всего в избытке и в разной ценовой категории. И общество потребителей столкнулось с проблемой выбора", — подчеркнул собеседник издания.

Психолог, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Дережова рассказала, что для решения этой проблемы вещи следует разделить на три группы. В первую категорию надо отнести старые вещи, которыми вы не пользовались более пяти лет и не очень их любите, но храните, потому что привыкли к ним. После этого надо поставить себе задачу — избавиться от этой вещи в определённый срок.

"На втором месте вещи не очень нужные, но время от времени вы ими пользуетесь. На первом этапе освобождения от вещизма оставьте их в покое. На третьем месте категория вещей, про которые можно сказать: "Не пользуюсь, не понимаю, зачем мне эта вещь, но не выброшу ни за что на свете", — говорится в статье.