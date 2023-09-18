"Переполненные витрины": Поход россиянки в продуктовый магазин вывел из себя поляков

Российские магазины заполнены различными товарами вопреки действию зарубежных санкций. Это наглядно показала в социальной сети россиянка Светлана, на чью историю обратили внимание поляки и пришли от этого в бешенство. Рассказ женщины опубликовал портал O2.pl.

Как уточняет портал, Светлана рассказывает в тикток-аккаунте об изменениях цен и ассортименте магазинов. Авторы материала признали, что, судя по "переполненным витринам", Россия прекрасно справляется с введёнными в её отношении санкциями.

"В её материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская", — сказано в материале.

В частности, авторы обратили внимание на продукцию компании Nutella, которая доступна россиянам. Также они упомянули о создании в РФ аналога McDonald's — "Вкусно — и точка", где продаётся "русская кола" — такая же вкусная, как и американская.

Польские журналисты не смогли оставить без едкого комментария данную ситуацию и заявили, что "пусть Светлана колоритна" и старается показать происходящее в своей стране с лучшей стороны, это не конец проблем".