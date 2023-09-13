Россияне скупают всё больше новых автомобилей, несмотря на санкции

Растущий спрос на новые машины говорит о восстановлении автомобильного рынка в России. Лишь за август 2023 года россияне приобрели 110 тысяч авто, рассказал глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По словам эксперта, взлетевшие цены и введённые против страны ограничения не тормозят возрождение отрасли. Две недели сентября показали, что спрос на технику собирается и дальше бить рекорды.

"Спрос растущий, рынок восстанавливается. То падение, которое было в прошлом году, оно было настолько глубоким, что уже 15–16 месяцев мы наблюдаем ежемесячно прирост продаж", — сообщил эксперт в пресс-центре НСН.