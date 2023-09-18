Фильм "После. Навсегда" стал лидером кинопроката в России и СНГ

Американская мелодрама "После. Навсегда" стала лидером кинопроката за минувшие выходные в России и СНГ со сборами в 103,5 миллиона рублей. Информация опубликована на портале Kinobusiness.

Картина повествует об отношениях Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Тиро Файнс-Тиффин). Фильм снят по мотивам книги Анны Тод.

На втором месте оказался американский детективный триллер "Призраки в Венеции", рассказывающий об Эркюле Пуаро, вышедшем на пенсию. Картина собрала 24,7 миллиона рублей без учёта России и Белоруссии, где этот фильм не идёт в прокате.

Третью строчку кинопроката занимает американский триллер "Искусство по понятиям", собравший 23,5 миллиона рублей. Кинолента рассказывает о хозяйке арт-галереи, киллере и его начальнике, которые изобретают схему для отмывания денег.