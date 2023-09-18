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18 сентября, 01:21

Фильм "После. Навсегда" стал лидером кинопроката в России и СНГ

<p>Кадр из фильма "После. Навсегда". Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/4542838/?from=discovery_player" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk</a> / Режиссёр Кастель Лэндон / Сценарий Анна Тод</p>

Кадр из фильма "После. Навсегда". Обложка © kinopoisk / Режиссёр Кастель Лэндон / Сценарий Анна Тод

Американская мелодрама "После. Навсегда" стала лидером кинопроката за минувшие выходные в России и СНГ со сборами в 103,5 миллиона рублей. Информация опубликована на портале Kinobusiness.

Картина повествует об отношениях Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Тиро Файнс-Тиффин). Фильм снят по мотивам книги Анны Тод.

На втором месте оказался американский детективный триллер "Призраки в Венеции", рассказывающий об Эркюле Пуаро, вышедшем на пенсию. Картина собрала 24,7 миллиона рублей без учёта России и Белоруссии, где этот фильм не идёт в прокате.

Третью строчку кинопроката занимает американский триллер "Искусство по понятиям", собравший 23,5 миллиона рублей. Кинолента рассказывает о хозяйке арт-галереи, киллере и его начальнике, которые изобретают схему для отмывания денег.

Фильм "Вызов" установил очередной рекорд в прокате

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Андрей Соловьёв
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