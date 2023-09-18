Военные США потеряли новейший истребитель F-35B и просят жителей помочь в поисках

В Соединённых Штатах пытаются найти стелс-истребитель F-35B, который потерпел крушение в Южной Каролине. Как сообщает на странице в социальной сети Х Объединённая база Чарльстон, в результате инцидента пилот был вынужден катапультироваться.

"Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днём попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался", — говорится в сообщении.

Как пишет Associated Press, авария произошла с самолётом F-35B, принадлежащим 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. По предварительным данным, лётчика доставили в ближайшее медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Стоит отметить, что военные обратились за помощью к местным жителям — возможных свидетелей падения истребителя просят поделиться сведениями, которые помогут найти истребитель. Поиски сосредоточены в районе озёр Моултри и Марион в центральной части штата. Согласно данным из открытых источников, стоимость одного такого самолёта составляет более ста миллионов долларов.