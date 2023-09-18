Российский разведчик объяснил, почему наступление ВСУ на Артёмовск маловероятно

ВСУ не смогут остаться незамеченными при приближении к Артёмовску, поэтому вероятность их наступления в этом направлении крайне мала, считает разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

"Мы находимся на окраине Артёмовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артёмовск в нашем направлении, маленькая", — приводит его слова РИА "Новости".

Военный пояснил, что на местности много открытых участков, которые являются для ВСУ серьёзной помехой. В попытке остаться незамеченными украинские войска производят ротацию личного состава и подвоз боеприпасов в вечернее время, когда начинает смеркаться, однако даже в темноте выдают себя светом фар и шумом техники. Из-за своей неосторожности они являются лёгкой добычей для российской артиллерии.