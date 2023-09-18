В Госдуме разнесли Шольца за бредовое требование для начала переговоров по Украине

Условие канцлера ФРГ Олафа Шольца о выводе ВС России с территории Украины для начала мирных переговоров является лицемерием, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, для прекращения боевых действий Западу необходимо перестать снабжать киевский режим оружием.

"Лицемерие Шольца не знает границ. Для того чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам, которые обстреливают города и убивают мирных жителей", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что Шольц несёт прямую ответственность за эскалацию вооружённого конфликта — отправку танков и другого опасного для мирного населения оружия, — а также предательство национальных интересов Германии в угоду геополитическим амбициям США.

По словам Шеремета, немецкому лидеру вместо постановки условий для переговоров необходимо "покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов".

Напомним, вчера Олаф Шольц заявил, что условием для начала мирных переговоров по Украине является вывод ВС России с территории страны. При этом призывы к дипломатии он назвал "циничными".