В "Ахмате" призвали Бастрыкина разобраться с создателями фейка о межнациональном конфликте

Адвокат и помощник командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова Денис Шапиро направил заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Российской армии. Поводом послужили публикации в "Телеграме" аудиосообщений, в которых говорится о якобы разгоревшемся в подразделении межнациональном конфликте.

"Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооружённых сил РФ руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину", — рассказал Шапиро.

Кроме того, юрист обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль. Шапиро отметил, что распространение недостоверных сведений порочит Армию России, в частности спецназ "Ахмат", входящий во 2-й армейский корпус Вооружённых сил РФ.

Сами аудиосообщения, добавил собеседник агентства, сфабрикованы теми, кто "фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях". Он призвал правоохранительные органы установить всех причастных "к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню".

По словам же Алаудинова, все бойцы "Ахмата", вне зависимости от национальной принадлежности, равны и мужественно исполняют свой долг. Он назвал своих подопечных настоящими героями и патриотами России.

"Все мужественно выполняют свой долг и являются для меня настоящими героями и патриотами России. И русские, и чеченцы, и буряты, и все другие национальности в "Ахмате" и в других подразделениях", — добавил Алаудинов.