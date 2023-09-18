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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 07:42
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В "Ахмате" призвали Бастрыкина разобраться с создателями фейка о межнациональном конфликте

Адвокат Алаудинова попросил Бастрыкина возбудить дело о дискредитации армии

Адвокат и помощник командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова Денис Шапиро направил заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Российской армии. Поводом послужили публикации в "Телеграме" аудиосообщений, в которых говорится о якобы разгоревшемся в подразделении межнациональном конфликте.

"Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооружённых сил РФ руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину", — рассказал Шапиро.

Кроме того, юрист обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль. Шапиро отметил, что распространение недостоверных сведений порочит Армию России, в частности спецназ "Ахмат", входящий во 2-й армейский корпус Вооружённых сил РФ.

Сами аудиосообщения, добавил собеседник агентства, сфабрикованы теми, кто "фактически действует в интересах украинской армии, пытаясь посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях". Он призвал правоохранительные органы установить всех причастных "к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню".

По словам же Алаудинова, все бойцы "Ахмата", вне зависимости от национальной принадлежности, равны и мужественно исполняют свой долг. Он назвал своих подопечных настоящими героями и патриотами России.

"Все мужественно выполняют свой долг и являются для меня настоящими героями и патриотами России. И русские, и чеченцы, и буряты, и все другие национальности в "Ахмате" и в других подразделениях", — добавил Алаудинов.

К баптистскому пастору из Москвы нагрянули с обысками из-за фейков о Российской армии
К баптистскому пастору из Москвы нагрянули с обысками из-за фейков о Российской армии

Лайф рассказывал, кто делает подобные фейки. Например, в Новосибирске силовики задержали двух 19-летних трансгендеров, создавших телеграм-канал для распространения недостоверной информации о ВС России. Мира и Мия пообещали так больше не делать.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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