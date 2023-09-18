Рогов предложил Шольцу поднять вопрос об освобождении ГДР от ФРГ
Берлинская стена, 1961 год. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Giehr
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет права ставить условия для переговоров по Украине, ему лучше заняться делами в своей стране, например поднять вопрос о деоккупации ГДР. С таким предложением выступил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Мы как жители освобождённой части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился. Просто была сломана стена, которая проходила по границе двух государств. По сути, произошёл аншлюс", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
Он подчеркнул, что Шольц не имеет права выдвигать условия для переговоров по Украине: канцлер может говорить что угодно, но это будет просто его личное мнение.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием для начала мирных переговоров по Украине является вывод ВС России с территории страны. А призывы к дипломатии он назвал циничными. Депутат Госдумы Михаил Шеремет в ответ назвал такие условия лицемерием, предложив Германии для скорейшего мира перестать снабжать Киев вооружением.