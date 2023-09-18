Канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет права ставить условия для переговоров по Украине, ему лучше заняться делами в своей стране, например поднять вопрос о деоккупации ГДР. С таким предложением выступил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы как жители освобождённой части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился. Просто была сломана стена, которая проходила по границе двух государств. По сути, произошёл аншлюс", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

Он подчеркнул, что Шольц не имеет права выдвигать условия для переговоров по Украине: канцлер может говорить что угодно, но это будет просто его личное мнение.