В Белом доме выступили против эскалации конфликта на Украине, вспомнив про ядерный щит РФ

Эскалация конфликта на Украине навредит национальной безопасности США, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он напомнил, что Россия является "крупной ядерной державой" и обладает немалым военным потенциалом.

"Эскалация конфликта не пойдёт на пользу не только народу Украины, но и нашей национальной безопасности", — сказал он в интервью газете The Telegraph.