Эксперт объяснила, почему опасно надевать домашние тапочки в гостях
Эксперт Ершова: Споры патогенного грибка размножаются даже в обуви
Микоз — это поражение стоп и ногтей патогенными грибками, он является очень заразным. Поэтому есть ряд правил, чтобы уберечься от этого заболевания. В частности, нужно быть осторожными с чужой обувью. Об этом Лайфу рассказала Елена Ершова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения.
Для предупреждения микоза эксперт посоветовала носить противогрибковые носки, стельки, тапочки. Пользуясь обувью, выданной в бане, бассейне или солярии, лучше предварительно протирать её влажной дезинфицирующей противогрибковой салфеткой. Во избежание заражения микозом также не стоит одалживать или примерять чужую обувь, в том числе домашние тапочки.
"Если по необходимости такую обувь всё же пришлось надеть, дома тщательно вымойте ноги с мылом и обработайте их противогрибковым препаратом", — посоветовала Ершова.
Если же человек уже болен микозом или онихомикозом (грибком стоп или ногтей), споры размножаются и в его обуви. Поэтому ботинки и туфли нужно неоднократно дезинфицировать во избежание повторного заражения. Для такой дезинфекции могут применяться специализированные аптечные спреи или народные средства: 40%-ный раствор уксусной кислоты, 1%-ный раствор хлогексидина биглюконата, 25%-ный раствор формалина и другие.
Ещё одним рассадником бактерий и грибка может стать полотенце для ванной, поэтому его нужно регулярно менять. Чтобы предмет личной гигиены не превратился в источник болезней, нужно соблюдать несложные правила. Их назвала дерматолог-косметолог и доктор медицинских наук Светлана Жабоева.
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