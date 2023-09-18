Эксперт объяснила, почему опасно надевать домашние тапочки в гостях

Микоз — это поражение стоп и ногтей патогенными грибками, он является очень заразным. Поэтому есть ряд правил, чтобы уберечься от этого заболевания. В частности, нужно быть осторожными с чужой обувью. Об этом Лайфу рассказала Елена Ершова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения.

Для предупреждения микоза эксперт посоветовала носить противогрибковые носки, стельки, тапочки. Пользуясь обувью, выданной в бане, бассейне или солярии, лучше предварительно протирать её влажной дезинфицирующей противогрибковой салфеткой. Во избежание заражения микозом также не стоит одалживать или примерять чужую обувь, в том числе домашние тапочки.

"Если по необходимости такую обувь всё же пришлось надеть, дома тщательно вымойте ноги с мылом и обработайте их противогрибковым препаратом", — посоветовала Ершова.