Суд начал рассматривать дело о поставке Росгвардии ржавых водолазных костюмов

Лефортовский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о поставке Росгвардии некачественных водолазных костюмов. Об этом пишет РБК.

Так, дело заведено в отношении гендиректора АО "ПТС" Сергея Хана и его коммерческого директора Тиграна Оганяна. По версии следствия, первый похитил средства Росгвардии при выполнении госконтрактов на поставку ведомству водолазных аппаратов АВМ-450. Оганян, а также неустановленные лица были соучастниками преступления. Они указали ложные сведения о стоимости продукции.

Всего с 2018 по 2020 год организация заключила шесть госконтрактов на общую сумму в 405,04 миллиона рублей в рамках гособоронзаказа на 266 изделий. Следствие считает, что стоимость была завышена на 108,6 миллиона рублей. Обоим подсудимым предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал в июне глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, вышеназванные костюмы проржавели даже не коснувшись воды.