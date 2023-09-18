Правительство Республики Конго опровергло сведения о госперевороте

Сообщения СМИ о государственном перевороте в Республике Конго не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом сообщило посольство РФ в стране со ссылкой на заявление кабмина африканского государства.

"Правительство Республики Конго официально опровергло появившиеся в некоторых иностранных СМИ непроверенные сообщения о якобы имеющем место в стране военном перевороте. Речь идёт о фейковой новости. Оснований для беспокойства нет", — сказано в публикации российского посольства.