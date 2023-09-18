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18 сентября, 09:18

Правительство Республики Конго опровергло сведения о госперевороте

Сообщения СМИ о государственном перевороте в Республике Конго не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом сообщило посольство РФ в стране со ссылкой на заявление кабмина африканского государства.

"Правительство Республики Конго официально опровергло появившиеся в некоторых иностранных СМИ непроверенные сообщения о якобы имеющем место в стране военном перевороте. Речь идёт о фейковой новости. Оснований для беспокойства нет", — сказано в публикации российского посольства.

Политолог увидела общую тенденцию в африканских военных переворотах

Политолог увидела общую тенденцию в африканских военных переворотах

Напомним, вчера в средствах массовой информации появилась информация о том, что в Республике Конго начался государственный переворот. Тогда же министр связи Конго, пресс-секретарь правительства Тьерри Мунгалла заявлял, что кабмин страны отрицает попытку госпереворота. Он назвал сообщения журналистов фейковыми.

Обложка ©

Getty Images / AfrikImages / Daniel Buuma

Юрий Лысенко
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