СМИ: В Конго начался военный переворот, пока президент в отъезде
The Yoruba Times: В Конго начался переворот, военные захватывают объекты в Браззавиле
В Республике Конго начался государственный переворот. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщило издание The Yoruba Times.
"В данный момент в Республике Конго происходит военный переворот. Президент страны находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты в столице (Браззавиле)", — говорится в сообщении.
Лидер Конго Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в Нью-Йорке, куда он прибыл на Генеральную ассамблею ООН. Вместе с тем министр связи Конго, пресс-секретарь правительства Тьерри Мунгалла заявил, что кабмин страны отрицает попытку госпереворота. Он назвал сообщения журналистов фейковыми.
"Подтверждаем мнение о царящем спокойствии и приглашаем население продолжать заниматься своими делами", – написал глава Минсвязи Конго на странице в Facebook*.
Стоит отметить, что Сассу-Нгессо занимает пост президента с 1997 года.
Ранее госперевороты прошли сразу в нескольких африканских странах. Так, например, 30 августа стало известно, что в Габоне был переизбран на третий срок лидер государства Али Бонго Ондимба. С результатами выборов не согласились военные, и армия Габона объявила об отмене результатов голосования и о роспуске институтов власти. При этом большинство жителей африканской страны поддержали действия военных и праздновали госпереворот.
А ранее военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку их переговоры с новой не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. Накануне три страны подписали соглашение о создании коллективной обороны.
Getty Images / Daniel Buuma / AfrikImages / Universal Images Group