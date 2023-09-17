СМИ: В Конго начался военный переворот, пока президент в отъезде

В Республике Конго начался государственный переворот. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщило издание The Yoruba Times.

"В данный момент в Республике Конго происходит военный переворот. Президент страны находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты в столице (Браззавиле)", — говорится в сообщении.

Лидер Конго Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в Нью-Йорке, куда он прибыл на Генеральную ассамблею ООН. Вместе с тем министр связи Конго, пресс-секретарь правительства Тьерри Мунгалла заявил, что кабмин страны отрицает попытку госпереворота. Он назвал сообщения журналистов фейковыми.

"Подтверждаем мнение о царящем спокойствии и приглашаем население продолжать заниматься своими делами", – написал глава Минсвязи Конго на странице в Facebook*.