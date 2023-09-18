В Кремле указали на просчёт Шольца после бредового условия для начала переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца в непонимании реального положения дел на Украине из-за призыва вывести российские войска из зоны специальной военной операции (СВО). Так представитель Кремля ответил на вопрос об отношении Москвы к словам немецкого канцлера, назвавшего основным условием переговоров между РФ и Украиной вывод российских военных.

"Ну, это не требование Шольца. Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле", — сказал он.