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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 09:26
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В Кремле указали на просчёт Шольца после бредового условия для начала переговоров с Киевом

Песков уличил Шольца в непонимании реальности из-за условия по миру на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уличил канцлера ФРГ Олафа Шольца в непонимании реального положения дел на Украине из-за призыва вывести российские войска из зоны специальной военной операции (СВО). Так представитель Кремля ответил на вопрос об отношении Москвы к словам немецкого канцлера, назвавшего основным условием переговоров между РФ и Украиной вывод российских военных.

"Ну, это не требование Шольца. Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле", — сказал он.

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Условие уже раскритиковали и в Госдуме. Депутат от Крыма Михаил Шеремет назвал призыв канцлера ФРГ лицемерием. По его словам, для прекращения боевых действий Западу необходимо перестать снабжать киевский режим оружием.

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Getty Images / Kay Nietfeld

Андрей Бражников
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