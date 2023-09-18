Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы на церемонии инаугурации.
"Уважаемый Сергей Семёнович, я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей", — сказал он.
Глава государства отметил, что такой высокий результат убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, а также их одобрение инициатив, планов и результатов работы градоначальника.
Сергей Собянин на церемонии инаугурации. Фото © LIFE / Павел Баранов
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Жители даже самых отдалённых уголков нашей страны смогли проголосовать в специально установленный ЕДГ. В Москве же выбирали мэра, им, набрав 76,39%, стал Сергей Собянин. Уже 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал его как градоначальника.
LIFE / Павел Баранов