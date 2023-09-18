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18 сентября, 09:51

Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы на церемонии инаугурации.

"Уважаемый Сергей Семёнович, я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей", — сказал он.

Глава государства отметил, что такой высокий результат убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, а также их одобрение инициатив, планов и результатов работы градоначальника.

Сергей Собянин на церемонии инаугурации. Фото © LIFE / Павел Баранов

Сергей Собянин на церемонии инаугурации. Фото © LIFE / Павел Баранов

Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Жители даже самых отдалённых уголков нашей страны смогли проголосовать в специально установленный ЕДГ. В Москве же выбирали мэра, им, набрав 76,39%, стал Сергей Собянин. Уже 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал его как градоначальника.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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