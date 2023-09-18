Россиянам рассказали, как оставаться бодрым, когда световой день пошёл на спад

С убыванием светового дня просыпаться утром и быть бодрым становится всё труднее. Даже если после здорового сна на работе в обед начинают слипаться глаза, есть несколько советов от NEWS.ru, которые помогут взбодриться в любом месте без кофе и вредных энергетиков.

Жуйте жвачку. В ней не очень много сахара, зато жевательные движения вызовут прилив крови к голове. Также можно заменить жвачку леденцом без сахара. Умойтесь холодной водой. Заодно можно намочить уши и шею. Если есть возможность, выполните несколько энергичных упражнений. Приседания, отжимания, махи руками и ногами помогут чувствовать себя лучше. Также проснуться поможет энергичная короткая прогулка, особенно если на улице холодно. Разотрите уши. Предварительно снимите с рук кольца, выньте серьги из ушей и, плавно и сильно нажимая, разотрите ушные раковины.

Но как взбодриться, если ближе к вечеру много дел, а организм уже требует сна? Необходимо соблюдать несколько простых рекомендаций, чтобы не откладывать планы в долгий ящик.

Откажитесь от сахара. Быстрые углеводы, особенно вместе с жирным, повышают сонливость. Причина в том, что сначала в кровь поступает слишком много сахара, а затем, когда организм его переработал, происходит спад активности. Поэтому такие продукты лучше оставлять на завтрак. После обеда пейте чёрный чай. В нём не так много кофеина, как в зелёном, но присутствуют катехины, которые улучшают функционирование мозга. Применяйте ароматерапию. Научно доказано, что некоторые запахи заставляют мозг работать активнее. Достаточно просто вдыхать натуральное эфирное масло с ароматом базилика, грейпфрута и розмарина, сонливость пройдёт быстрее.