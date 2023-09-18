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18 сентября, 10:44

"Хороший русский — мёртвый русский": Гребенщиков* объяснил, почему боится выступать на Украине

Гребенщиков* признался, что не выступает на Украине из-за хейта и угроз

<p>Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Российский певец и основатель рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* не даёт концерты на Украине из-за большого количества хейта. Об этом артист признался Financial Times.

Певец обосновался в Британии и сейчас живёт в Лондоне, где работает над новым альбомом. Причём выступает он под псевдонимом БГ+, поскольку ушёл из "Аквариума" из-за поддержки специальной военной операции участниками группы. Ещё до начала СВО артист гастролировал по Украине, однако больше выступать в стране не планирует.

По словам музыканта, жители Незалежной присылают ему множество писем с угрозами и словами о том, что хороший русский — это мёртвый русский. При этом он отметил, что возвращаться в Россию не планирует, но хотел бы помочь не только гражданам Украины, но и жителям своей родины.

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Кстати, ранее Гребенщикова* раскритиковал коллега по цеху — основатель и лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. По его словам, артист был для него настоящим кумиром, пока не начал участвовать в концерте, который собирает средства для ВСУ. Сейчас же для Шахрина он просто пожилой и озлобленный человек.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Николь Вербер
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