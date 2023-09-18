В Измире нашли тела двух иностранцев и турка с упавшего при тушении лесного пожара вертолёта
Hürriyet: В Измире нашли тела трёх погибших при крушении пожарного вертолёта
Спасатели нашли тела троих пропавших после крушения пожарного вертолёта в турецкой провинции Измир. Как сообщило издание Hürriyet, на борту находились трое граждан Киргизии и один гражданин Турции, один из иностранцев смог выбраться из воды самостоятельно.
"Обнаружены тела трёх пропавших пассажиров вертолёта, который врезался в плотину Тахталы при наборе воды для тушения лесного пожара в районе Мендерес в Измире", — говорится в материале газеты.
Напомним, вчера стало известно, что в Турции тушивший пожары в провинции Измир вертолёт потерпел крушение и рухнул в водохранилище.
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