Потерявший управление дрон ВСУ разбился на подлёте к нефтебазе в Рязани

Атака украинского БПЛА на нефтебазу в Рязани была сорвана российской системой РЭБ. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, направлявшийся к местной нефтебазе дрон ВСУ самолётного типа долетел до Рязани утром, в районе пяти часов утра. Система РЭБ не позволила БПЛА долететь до точки назначения: беспилотник потерял связь и упал, разбившись при падении. Детонации не случилось. Никто не пострадал, разрушений при падении дрона также удалось избежать.