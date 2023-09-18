Потерявший управление дрон ВСУ разбился на подлёте к нефтебазе в Рязани
SHOT: Система РЭБ пресекла атаку дрона ВСУ на нефтебазу в Рязани
Атака украинского БПЛА на нефтебазу в Рязани была сорвана российской системой РЭБ. Об этом сообщил SHOT.
По информации канала, направлявшийся к местной нефтебазе дрон ВСУ самолётного типа долетел до Рязани утром, в районе пяти часов утра. Система РЭБ не позволила БПЛА долететь до точки назначения: беспилотник потерял связь и упал, разбившись при падении. Детонации не случилось. Никто не пострадал, разрушений при падении дрона также удалось избежать.
Ранее украинский дрон самолётного типа был перехвачен системами РЭБ над Воронежской областью. Беспилотник рухнул вдалеке от жилых объектов, обошлось без разрушений и пострадавших.
VK / Минобороны России