В Петербурге шизофреник взорвал свою мать в парке

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства странной и жуткой смерти 64-летней женщины. По данным SHOT, накануне у озера Долгое в Приморском районе заметили подозрительную пару, которая сидела под деревом и, оглядываясь по сторонам, ковырялась в стоящей на земле коробке. Всё это сопровождалось явным волнением и попытками погибшей прикрыть устройство от прохожих.

Уже через несколько минут на месте раздался взрыв, после чего сидевший рядом с женщиной мужчина убежал, а сама она осталась на земле с разорванным горлом. В руке у неё была зажигалка, а на одежде — куски скотча.

Мужчину оперативно задержали, им оказался 39-летний сын погибшей. Он заявил правоохранителям, что страшная картина — якобы результат неудавшейся парной попытки свести счёты с жизнью. На допросе мужчина также сообщил, что болен шизофренией. Это сейчас проверяют правоохранители.