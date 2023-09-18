В Петербурге шизофреник взорвал свою мать в парке
SHOT: В Санкт-Петербурге мужчина с шизофренией взорвал женщину в парке и убежал
Погибшая и её сын, сбежавший с места трагедии. Обложка © SHOT
В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства странной и жуткой смерти 64-летней женщины. По данным SHOT, накануне у озера Долгое в Приморском районе заметили подозрительную пару, которая сидела под деревом и, оглядываясь по сторонам, ковырялась в стоящей на земле коробке. Всё это сопровождалось явным волнением и попытками погибшей прикрыть устройство от прохожих.
Уже через несколько минут на месте раздался взрыв, после чего сидевший рядом с женщиной мужчина убежал, а сама она осталась на земле с разорванным горлом. В руке у неё была зажигалка, а на одежде — куски скотча.
Мужчину оперативно задержали, им оказался 39-летний сын погибшей. Он заявил правоохранителям, что страшная картина — якобы результат неудавшейся парной попытки свести счёты с жизнью. На допросе мужчина также сообщил, что болен шизофренией. Это сейчас проверяют правоохранители.
Лайф писал, что в Якутии задержали мужчину, совершившего в 1999 году изнасилование и убийство. Все эти годы он ездил по разным частям страны, пока современные технологии не помоги выйти на его след.