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18 сентября, 11:08

Суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки пермского УФСБ до 7 ноября

Бывшему руководителю отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву продлили арест до 7 ноября, его обвиняют в получении взятки в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

"Постановлением суда Царегородцеву продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 ноября", уточнила судья в своём решении.

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Бывший глава отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев был взят под стражу по обвинению в получении взятки на сумму в 100 миллионов рублей ещё в конце апреля.

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Татьяна Миссуми
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