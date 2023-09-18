Суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки пермского УФСБ до 7 ноября

Бывшему руководителю отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву продлили арест до 7 ноября, его обвиняют в получении взятки в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

"Постановлением суда Царегородцеву продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 ноября", — уточнила судья в своём решении.