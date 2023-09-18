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18 сентября, 11:25

Бойцы ВСУ "испортили" репортаж правдой об уважении и страхе перед российскими военными

Pais: Бойцы ВСУ стали уважительно отзываться о подготовке российских военных

Служащие ВСУ начали с уважением отзываться о российских военнослужащих на фоне безрезультатного украинского контрнаступления. Об этом пишет испанская газета Pais после общения с украинскими солдатами.

Издание взяло интервью у одного из бойцов ВСУ, который представился Владимиром, и его подчинённых. В материале говорится, что собеседник газеты отзывался о российских военнослужащих с уважением, как и другие украинские военные, давшие комментарии для репортажа. По мнению авторов статьи, это свидетельствует об изменениях в отношении украинских военнослужащих к Армии России, ведь всего несколько месяцев тому назад бойцы ВСУ говорили о плохой подготовке служащих ВС РФ.

"Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное — у них лучше оружие", — рассказал Владимир.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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