Бойцы ВСУ "испортили" репортаж правдой об уважении и страхе перед российскими военными
Pais: Бойцы ВСУ стали уважительно отзываться о подготовке российских военных
Служащие ВСУ начали с уважением отзываться о российских военнослужащих на фоне безрезультатного украинского контрнаступления. Об этом пишет испанская газета Pais после общения с украинскими солдатами.
Издание взяло интервью у одного из бойцов ВСУ, который представился Владимиром, и его подчинённых. В материале говорится, что собеседник газеты отзывался о российских военнослужащих с уважением, как и другие украинские военные, давшие комментарии для репортажа. По мнению авторов статьи, это свидетельствует об изменениях в отношении украинских военнослужащих к Армии России, ведь всего несколько месяцев тому назад бойцы ВСУ говорили о плохой подготовке служащих ВС РФ.
"Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное — у них лучше оружие", — рассказал Владимир.
Ранее старший офицер призывной службы Полтавской области в интервью американскому военному журналу привёл пугающую статистику. По его словам, украинская армия несёт огромные потери, которые в отдельных подразделениях достигают 90 процентов.
Vk / Минобороны России