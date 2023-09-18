Бойцы ВСУ "испортили" репортаж правдой об уважении и страхе перед российскими военными

Издание взяло интервью у одного из бойцов ВСУ, который представился Владимиром, и его подчинённых. В материале говорится, что собеседник газеты отзывался о российских военнослужащих с уважением, как и другие украинские военные, давшие комментарии для репортажа. По мнению авторов статьи, это свидетельствует об изменениях в отношении украинских военнослужащих к Армии России, ведь всего несколько месяцев тому назад бойцы ВСУ говорили о плохой подготовке служащих ВС РФ.