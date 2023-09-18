"Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80–90 процентов", — объяснил Бережной.

Положение на фронте порой вынуждает украинских военных искать спасения у российских солдат. Так, сержант ВСУ прямо перед подчинёнными отказался от исполнения своих обязанностей и предложил им "тикать". В результате подразделение вышло к российским военнослужащим и сложило оружие. А элитная бригада ВСУ в Запорожской области попросила вывода в тыл.