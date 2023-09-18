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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 10:04
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Подполковник ВСУ раскрыл пугающую статистику о гибели и ранении до 90% призывников

Подполковник сообщил, что потери среди призывников в рядах ВСУ доходят до 90%

Украинская армия несёт огромные потери, которые в отдельных подразделениях достигают 90 процентов. Пугающую статистику привёл старший офицер призывной службы Полтавской области подполковник Виталий Бережной американскому военному журналу Military Watch.

"Из 100 человек, присоединившихся к частям осенью прошлого года, осталось 10–20. Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80–90 процентов", — объяснил Бережной.

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Положение на фронте порой вынуждает украинских военных искать спасения у российских солдат. Так, сержант ВСУ прямо перед подчинёнными отказался от исполнения своих обязанностей и предложил им "тикать". В результате подразделение вышло к российским военнослужащим и сложило оружие. А элитная бригада ВСУ в Запорожской области попросила вывода в тыл.

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Getty Images / Paula Bronstein

Андрей Бражников
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