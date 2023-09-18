Россиянам перечислили шесть рабочих методов борьбы с надоедливой икотой

Икота возникает в результате нескольких причин. Одной из самых распространённых считается переедание. Оно раздражает диафрагмальный нерв. Также среди причин икоты может быть нарушение работы организма. Как справиться с неприятным симптомом, рассказало РИА "ФедералПресс".

Выдохните воздух. Глубокий и медленный выдох поможет расслабить диафрагму и прекратить икоту. Попробуйте выдыхать в течение нескольких секунд или задержать дыхание. Попробуйте сжать мышцы диафрагмы, надавив под рёбрами на несколько секунд, затем расслабьтесь.

Если пить небольшими глотками воду медленно и равномерно, это может помочь устранить раздражение, вызывающее икоту. Также можно рассасывать кусочек льда, лимона или леденец, что поможет отвлечь возбуждённые нервы и восстановить ритм диафрагмы. Попробуйте сесть в позу эмбриона, давление на диафрагму также восстановит её ритм.

"Манёвр Вальсальвы". Для этого "манёвра" необходимо задержать дыхание, а затем плавно выдохнуть через закрытый нос. Главное — не спешить, чтобы не повредить барабанную перепонку. Данный способ поможет не только при икоте, но и во время погружения под воду или в самолёте.