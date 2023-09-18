В Баймаке Республики Башкортостан произошла массовая драка. По данным SHOT, побоище случилось в кафе "Зуфар" на улице Стахановской, когда там — на первом и втором этаже — отдыхали две компании.

В кафе под Уфой повздорившие из-за шума компании устроили массовую драку. Видео © SHOT

Так, друзьям на первом ярусе сильно не нравился шум посетителей выше — и, когда один из них спустился, те сделали ему замечание. Однако мужчине показалось, что он услышал что-то крайне невежливое, после чего на обидчика посыпался град ударов.

На месте тут же разгорелась драка, после чего к каждой из сторон оперативно подъехало подкрепление. Успокоить разгорячённых мужчин смогли несколько нарядов полиции. Удивительно, но пострадавших нет. Правоохранители составили на зачинщиков административки за хулиганство. Остаётся выяснить, кто возместит ущерб хозяевам "Зуфара", где оказались побиты столы, стулья и посуда.