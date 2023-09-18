17-летняя пассажирка умерла на борту самолёта, следовавшего из Казани в Анталью

17-летняя девушка умерла на борту самолёта авиакомпании AnadoluJet во время полёта в Турцию. Об этом сообщает SHOT.

17-летняя девушка умерла на борту самолёта во время полёта в Турцию. Видео Обложка © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, вчера днём самолёт рейса выдвинулся из Казани в Анталью, однако через какое-то время пассажирке, которая летела с мамой и бабушкой, стало плохо с сердцем, она потеряла сознание. На борту находились два врача, которые сразу попытались помочь и реанимировать девушку. Они делали массаж сердца и искусственное дыхание, однако попытки спасти юную пассажирку оказались тщетными.

В итоге самолёт пришлось экстренно сажать в аэропорту города Уральск. Причём, по словам других пассажиров, они ждали машину скорой помощи более получаса. В итоге девушка скончалась. В общей сложности самолёт простоял в Казахстане около четырёх часов, прежде чем продолжить полёт и отправить пассажиров в турецкий отпуск.