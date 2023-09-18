Маск взял маленького сына на встречу с Эрдоганом и рассказал о разводе с женой
Илон Маск с сыном на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Фото © Администрация президента Турции
Американский предприниматель и владелец компании Tesla Илон Маск взял маленького сына на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал о расставании с женой. Беседа состоялась в Нью-Йорке, куда турецкий лидер совершил официальный визит в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН.
"О, она в Сан-Франциско. Сейчас мы расстались. Вот почему я забочусь о своём сыне", — ответил сидящий с ребёнком на руках Маск на вопрос президента Турции о том, где сейчас его супруга.
Напомним, переговоры Эрдогана и Маска прошли в Турецком доме в Нью-Йорке. Основной темой встречи стало обсуждение инвестиций в турецкую промышленность.