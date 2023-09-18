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18 сентября, 12:45

Маск взял маленького сына на встречу с Эрдоганом и рассказал о разводе с женой

<p>Илон Маск с сыном на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Фото © <a href="https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/149464/cumhurbaskani-erdogan-tesla-ve-spacex-in-kurucusu-musk-i-kabul-etti-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация президента Турции</a></p>

Илон Маск с сыном на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Фото © Администрация президента Турции

Американский предприниматель и владелец компании Tesla Илон Маск взял маленького сына на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал о расставании с женой. Беседа состоялась в Нью-Йорке, куда турецкий лидер совершил официальный визит в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"О, она в Сан-Франциско. Сейчас мы расстались. Вот почему я забочусь о своём сыне", — ответил сидящий с ребёнком на руках Маск на вопрос президента Турции о том, где сейчас его супруга.

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Напомним, переговоры Эрдогана и Маска прошли в Турецком доме в Нью-Йорке. Основной темой встречи стало обсуждение инвестиций в турецкую промышленность.

Юрий Лысенко
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