Конституционный суд Грузии начал рассмотрение импичмента президенту Зурабишвили

В Конституционном суде Грузии зарегистрирован вопрос об объявлении импичмента президенту Саломе Зурабишвили, инстанция начала его рассмотрение. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Авторы конституционного представления обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года после прохождения процедуры регистрации конституционного представления, 14 сентября запрос был зарегистрирован в соответствии с законодательством. Соответственно, дело было передано для рассмотрения пленуму Конституционного суда, который его рассмотрит и в течение одного месяца представит заключение парламенту", — говорится в сообщении.

Далее — в случае положительного решения суда — вопрос об импичменте вынесут на голосование в парламенте. И если за проголосуют 100 депутатов из 150, Зурабишвили отстранят от должности.