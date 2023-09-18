Конституционный суд Грузии начал рассмотрение импичмента президенту Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS
В Конституционном суде Грузии зарегистрирован вопрос об объявлении импичмента президенту Саломе Зурабишвили, инстанция начала его рассмотрение. Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Авторы конституционного представления обратились в Конституционный суд 12 сентября 2023 года после прохождения процедуры регистрации конституционного представления, 14 сентября запрос был зарегистрирован в соответствии с законодательством. Соответственно, дело было передано для рассмотрения пленуму Конституционного суда, который его рассмотрит и в течение одного месяца представит заключение парламенту", — говорится в сообщении.
Далее — в случае положительного решения суда — вопрос об импичменте вынесут на голосование в парламенте. И если за проголосуют 100 депутатов из 150, Зурабишвили отстранят от должности.
Напомним, 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявила о начале процедуры импичмента Саломе Зурабишвили. Причина — в её поездке в Европу. В конституции страны говорится, что президент имеет право осуществлять внешнюю политику только с одобрения правительства. И грузинский кабмин ранее не дал Зурабишвили разрешения на поездку в Европу, но она всё равно туда отправилась.