Россиянок с грудными имплантами предупредили о возможных проблемах с иммунитетом

Учёные из лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ провели исследование, в результате которого выяснилось, что у женщин, которые вставили грудные импланты, возможно возникновение нарушений в функционировании иммунной системы. Это может привести к повреждению щитовидной железы. В ходе исследования было проанализировано состояние иммунной и эндокринной системы у 106 женщин, из которых некоторые прошли операции с использованием имплантов. Анализы проводились перед операцией, через три месяца, полгода и год после неё. Об этом "Газете.ru" рассказали в СПбГУ.

"Мы выявили феномен повышения уровня аутоантител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) — основного регулятора роста и работы щитовидной железы. Это наблюдалось только у тех пациенток, которые получали силиконовые имплантаты, а в группе операций без имплантатов такого роста не было. Подтверждён феномен предоперационного роста уровня пролактина и ТТГ. Можно констатировать, что у женщин с имплантатами развивается усиление аутоиммунитета к указанным рецепторам", — рассказал пластический хирург Валерий Золотых.

Повышение уровня аутоантител к рецепторам ТТГ наблюдается при аутоиммунном заболевании щитовидной железы — Базедовой болезни. Учёные считают эту болезнь противопоказанием к таким операциям. Также за состоянием щитовидной железы врачи советуют следить в течение полугода после операции. Они планируют продолжить исследование и наблюдать за здоровьем участниц, в том числе и психологическим, в течение пяти лет после имплантации.

Современные силиконовые импланты — мягкие сумки, заполненные гелем или солевым раствором. Несмотря на то что процедура по установке является самой распространённой операцией, в медицинском сообществе она всё ещё вызывает споры о безопасности.