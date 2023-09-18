Некогда талантливый американский актёр Шон Пенн всё больше походит на украинского зомби. Он один из тех, кто громче всего поддерживает киевский режим, заявил писатель Платон Беседин в колонке для телеканала "360".

"Полностью Шон Пенн раскрылся — не как актёр, к сожалению, — во время событий на Украине. Он примчался к президенту Владимиру Зеленскому, говорят, за это ему хорошо заплатили, и даже подарил один из своих "Оскаров", — напомнил обозреватель.

Учитывая, что раньше Пенн выступал против вторжения США в Ирак и высказывал симпатию антиамериканскому политику Уго Чавесу, изменения в его позиции выглядят весьма странно. Как предположил публицист, актёр искренне не понимает происходящее или же испытывает некоторые проблемы со здоровьем, потому что предложение отдать его статуэтки "Оскар" Украине, чтобы переплавить их в пули для расстрела русских, "отдаёт клинической картиной".

"Так что произошло? Неужели мистер Пенн не понимает, что события на Украине в первую очередь срежессированы и сгенерированы Вашингтоном? Что это? Наивная мина при плохой игре? Или просто большие деньги?" — задался вопросом Беседин.

При этом говорить о лицемерии Пенна, молчавшего об убийстве жителей Донбасса, говорить бессмысленно. Как отметил писатель, у человека в голове "повесточка", которая уничижила его, испортив прежде всего как актёра.