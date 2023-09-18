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18 сентября, 14:13

Песков объяснил слова Путина о планах лично "поговорить с Мишустиным"

Песков: Путин и Мишустин проведут рядовую рабочую встречу

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин проведут рабочую встречу без присутствия прессы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Они общаются почти ежедневно. Это рабочие контакты", ответил Песков на вопрос, является ли встреча рядовой, так как ранее Путин в ходе совещания по бюджету пообещал "поговорить с Мишустиным".

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Напомним, Путин во время обсуждения бюджета на 2024–2026 годы сообщил, что текущая экономическая ситуация в РФ в целом устойчивая и сбалансированная. Президент отметил, что почти каждый день обсуждает экономические вопросы с правительством и лично с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Путин добавил, что планирует очередную встречу.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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