Песков объяснил слова Путина о планах лично "поговорить с Мишустиным"

"Они общаются почти ежедневно. Это рабочие контакты", — ответил Песков на вопрос, является ли встреча рядовой, так как ранее Путин в ходе совещания по бюджету пообещал "поговорить с Мишустиным".

Напомним, Путин во время обсуждения бюджета на 2024–2026 годы сообщил, что текущая экономическая ситуация в РФ в целом устойчивая и сбалансированная. Президент отметил, что почти каждый день обсуждает экономические вопросы с правительством и лично с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Путин добавил, что планирует очередную встречу.