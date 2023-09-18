Целью "евромайдана" в Грузии сочли попытку открыть новый фронт против России

Переворот в Грузии представляется вполне возможным, так как Запад вынашивает планы открыть новый антироссийский фронт. Об этом Лайфу рассказал глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович.

"Тем более что группировка Михаила Саакашвили в своё время пришла к власти путём госпереворота и цветной революции, что, в общем-то, является частью их образа действия. Фигурирующая в материалах фамилия Лордкипанидзе вполне пригодна для подобного рода провокаций", — отметил он.

В период правления администрации Саакашвили Георгий Лордкипанидзе занимался организацией подрывной деятельности. Например, он курировал связь силовых структур Грузии с боевиками террористических организаций, действующих на российском Северном Кавказе, напомнил политолог. Затем Лордкипанидзе вместе с Саакашвили перебрался в Одессу, где был замешан в криминальных схемах и отправке оружия боевикам в Сирию.

"Позже он [Георгий Лордкипанидзе] был также причастен к переправке на Украину боевиков ИГИЛ*, которые сформировали в зоне гражданской войны в Донбассе так называемый батальон шейха Мансура", — продолжил собеседник Лайфа.

Он добавил, что эти люди плотно сотрудничали с западными спецслужбами, активно работали против России на Украине, и сейчас перед ними поставили очередные цели — теперь в Грузии. Конечным результатом должен стать новый антироссийский фронт.

"Я считаю более чем вероятным, что Запад действительно готовит попытку цветной революции в Грузии. Слухи об этом уже появлялись. То, что мы видим сейчас, — это подтверждение", — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что группа заговорщиков, в число которых входит заместитель главы украинской военной контрразведки Георгий Лордкипанидзе, намерена организовать переворот по сценарию киевского Евромайдана в Грузии, если ЕС не предоставит государству статус кандидата в члены организации до конца 2023 года.