Экономист предсказал укрепление рубля до 93 за доллар

"Иногда он [курс] будет проседать под воздействием каких-то сиюминутных конъюнктурных факторов, но потом будет возвращаться в промежуток до 100. Амплитуда 93–98 рублей за доллар, скорее всего, будет сохраняться и дальше в течение неопределённого времени", — объяснил Григорьев в беседе с "Лентой.ру".

По его оценке, в России пока что не создали условий для того, чтобы рубль стабильно укреплялся. С одной стороны мешает рост импорта при снижении экспорта, приводя к тому, что спрос на приобретение иностранной валюты превышает предложение. Помимо этого, некоторые валюты из тех, которыми Россия с недавних пор начала рассчитываться, тяжело использовать. В первую очередь это касается индийских рупий. А кроме того, требуются валютные ограничения по отношению к экспортёрам и капиталу в целом, чтобы валютная выручка возвращалась в РФ быстрее. Комбинация дефицита валюты и отсутствия валютных ограничений играет на руку спекулянтам и делает курс неустойчивым и невыгодным, подытожил финансовый эксперт.