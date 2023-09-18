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18 сентября, 16:17

Экономист предсказал укрепление рубля до 93 за доллар

Экономист Григорьев: Рубль окрепнет и вернётся к курсу 93–98 за доллар

Влияние временных конъюнктурных факторов может приводить к ослаблению курса рубля к доллару, но ненадолго: российская национальная валюта непременно будет возвращаться к значениям менее 100 рублей за доллар. Об этом рассказал кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев.

"Иногда он [курс] будет проседать под воздействием каких-то сиюминутных конъюнктурных факторов, но потом будет возвращаться в промежуток до 100. Амплитуда 93–98 рублей за доллар, скорее всего, будет сохраняться и дальше в течение неопределённого времени", — объяснил Григорьев в беседе с "Лентой.ру".

По его оценке, в России пока что не создали условий для того, чтобы рубль стабильно укреплялся. С одной стороны мешает рост импорта при снижении экспорта, приводя к тому, что спрос на приобретение иностранной валюты превышает предложение. Помимо этого, некоторые валюты из тех, которыми Россия с недавних пор начала рассчитываться, тяжело использовать. В первую очередь это касается индийских рупий. А кроме того, требуются валютные ограничения по отношению к экспортёрам и капиталу в целом, чтобы валютная выручка возвращалась в РФ быстрее. Комбинация дефицита валюты и отсутствия валютных ограничений играет на руку спекулянтам и делает курс неустойчивым и невыгодным, подытожил финансовый эксперт.

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Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку предпринять необходимые шаги по укреплению рубля. Основной проблемой российский лидер назвал ускорение инфляции.

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Юрий Лысенко
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