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18 сентября, 16:04

Космический фитнес: Россиянин Борисов показал, как обстоят дела со спортом на МКС

Космонавт Борисов показал, как занимается фитнесом в условиях невесомости

Российский космонавт Константин Борисов показал, как в условиях невесомости занимается спортом. Тренировки по специальной программе со штангой, гантелей и тросом помогают его мышцам не атрофироваться за долгие месяцы полёта, пишут RT. Для того чтобы поддерживать форму космонавтов, на МКС есть всё необходимое.

Силовая тренировка Константина Борисова с видом на Землю. Видео © Rupty

Ранее Борисов стал настоящей звездой соцсетей, показав, как умываются космонавты. "Умывальником выступает вакуумный пакет, в котором находится питьевая вода комнатной температуры. Автор видео открыл клапан пакета и нанёс капельки воды на лицо. Самое удивительное, что жидкость совсем не разливалась по сторонам, а прилипала к коже, имея желеобразную консистенцию.

Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

А ранее Лайф рассказывал, сколько времени понадобится человеку для подготовки к полёту на Луну. Один из самых важных критериев — иметь геологическое образование и разбираться в вулканологии. Без этих навыков и без длительных тренировок проводить необходимые исследования просто не получится.

Обложка ©

RT

Марина Калегина
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