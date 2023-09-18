Космический фитнес: Россиянин Борисов показал, как обстоят дела со спортом на МКС

Российский космонавт Константин Борисов показал, как в условиях невесомости занимается спортом. Тренировки по специальной программе со штангой, гантелей и тросом помогают его мышцам не атрофироваться за долгие месяцы полёта, пишут RT. Для того чтобы поддерживать форму космонавтов, на МКС есть всё необходимое.

Силовая тренировка Константина Борисова с видом на Землю. Видео © Rupty

Ранее Борисов стал настоящей звездой соцсетей, показав, как умываются космонавты. "Умывальником выступает вакуумный пакет, в котором находится питьевая вода комнатной температуры. Автор видео открыл клапан пакета и нанёс капельки воды на лицо. Самое удивительное, что жидкость совсем не разливалась по сторонам, а прилипала к коже, имея желеобразную консистенцию.