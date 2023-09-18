Названы причины расщепления ногтя у москвички после шеллака в салоне

Причиной тяжёлых травм ногтей после маникюра могут стать дешёвые материалы и инструменты, а также непрофессиональная работа мастера. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала подолог Екатерина Чугорева, комментируя новость о девушке, оставшейся без ногтя в результате процедуры.

"Были выполнены, вероятнее всего, ранения во время маникюра, после чего было воспаление околоногтевого валика", — отметила она.

Также отслоение ногтей возможно после грубого снятия геля-лака с помощью металлической фрезы, добавила подолог, бьюти-эксперт Олеся Силакова. По её мнению, мастер могла работать старым затупившимся инструментом, что и привело к истончению ногтевой пластины. В медицине этот недуг называется онихолизис.

Недобросовестные мастера начинают накладывать ещё больше геля на ногти клиента, чтобы замаскировать проблему, но это помогает лишь временно, предупредила Силакова. Важен также и состав самого геля-лака, иногда в салонах используют дешёвые бренды, сказала инструктор по маникюру и педикюру Марина Сторублёвцева.

Она предупредила, что такие лаки легко приведут к аллергии или ожогу, агрессивно воздействуя на ногти. И наконец, УФ-лампа для сушки покрытия. Мастер может использовать старый аппарат или включать его на полную мощность, желая побыстрее оказать услугу, как итог клиент уходит с травмой кожи, заключила специалист.