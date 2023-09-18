США освободили пятерых иранцев в рамках обмена заключёнными, но трое из них отказались ехать на родину

Власти США освободили пятерых граждан Ирана в рамках соглашения об обмене заключёнными. Об этом рассказал телеканал PressTV со ссылкой на источники.

"По имеющимся данным, все пятеро иранцев сейчас освобождены", — говорится в сообщении.

Также, по данным источников, двое освобождённых прибыли в столицу Доху, чтобы в конечном итоге вернуться домой. Трое из них решили не возвращаться в Иран после освобождения. Кроме того, по условиям договорённости, Иран получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов.