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18 сентября, 16:49

США освободили пятерых иранцев в рамках обмена заключёнными, но трое из них отказались ехать на родину

PressTV: Власти США освободили пятерых иранцев в рамках обмена заключёнными

Власти США освободили пятерых граждан Ирана в рамках соглашения об обмене заключёнными. Об этом рассказал телеканал PressTV со ссылкой на источники.

"По имеющимся данным, все пятеро иранцев сейчас освобождены",  говорится в сообщении.

Также, по данным источников, двое освобождённых прибыли в столицу Доху, чтобы в конечном итоге вернуться домой. Трое из них решили не возвращаться в Иран после освобождения. Кроме того, по условиям договорённости, Иран получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов.

В США допустили возобновление переговоров с Ираном

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Ранее Лайф писал, что Соединённые Штаты и Иран договорились произвести обмен заключёнными. В США вернутся пять американских граждан, Тегеран получит обратно несколько своих, а также будут разморожены активы Исламской Республики на сумму $6 млрд.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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