США освободили пятерых иранцев в рамках обмена заключёнными, но трое из них отказались ехать на родину
PressTV: Власти США освободили пятерых иранцев в рамках обмена заключёнными
Власти США освободили пятерых граждан Ирана в рамках соглашения об обмене заключёнными. Об этом рассказал телеканал PressTV со ссылкой на источники.
"По имеющимся данным, все пятеро иранцев сейчас освобождены", — говорится в сообщении.
Также, по данным источников, двое освобождённых прибыли в столицу Доху, чтобы в конечном итоге вернуться домой. Трое из них решили не возвращаться в Иран после освобождения. Кроме того, по условиям договорённости, Иран получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов.
Ранее Лайф писал, что Соединённые Штаты и Иран договорились произвести обмен заключёнными. В США вернутся пять американских граждан, Тегеран получит обратно несколько своих, а также будут разморожены активы Исламской Республики на сумму $6 млрд.
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