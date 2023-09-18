На Украине поспешили откреститься от подготовки Евромайдана в Грузии

Информация о причастности Киева к подготовке государственного переворота в Грузии неверна. С таким заявлением в соцсетях выступил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлечённости украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в публикации представителя украинской дипломатии.

Напомним, сегодня в Службе государственной безопасности Грузии заявили, что группа заговорщиков, в число которых входит заместитель главы украинской военной контрразведки Георгий Лордкипанидзе, намерена организовать переворот в стране по сценарию киевского Евромайдана. По сведениям ведомства, такой вариант развития событий возможен, если ЕС не предоставит государству статус кандидата в члены организации до конца 2023 года.