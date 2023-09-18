Как деликатно поставить на место орущего босса: Советы гештальт-терапевта

Конструктивная критика со стороны руководителя помогает сотрудникам добиваться личностного и профессионального роста. Однако не каждый может спокойно относиться к замечаниям от начальства, что приводит к стрессу и поспешным решениям. О том, как перестать болезненно реагировать на обратную связь от руководства и обратить её себе на пользу, рассказала гештальт-терапевт Алла Бажан.

Критика выполненной работы может быть конструктивной или деструктивной. Первая подкреплена аргументацией и объективной оценкой, а её целью является улучшение результата выполненной работы. Руководитель с конструктивной позицией всегда готов её объяснить.

"Деструктивная критика направлена на личность человека, а не на результат его работы. Как правило, со стороны подобные замечания выглядят как оскорбление: "Идиот. Кто тебя вообще взял на работу? Любой дурак мог бы это сделать. За что тебе деньги платят?" Любой человек от систематических посланий в подобном ключе начнёт эмоционально разрушаться", — объяснила терапевт в беседе с aif.ru.

Она отметила, что знающие себе цену люди не станут терпеть неуважение. Если они сталкиваются с грубостью в свой адрес, то спокойно просят изменить тон общения и увольняются, если их просьба не возымела эффекта. И это лучшая тактика. А если сотрудник боится заявить о том, что его не устраивает отношение к себе, то, вероятнее всего, он привык к подобному обращению с детства и будет таить обиду в душе. В таких случаях следует обратиться за помощью к психотерапевту, который поможет найти способы выходы из сложной ситуации.

Нередки и такие ситуации, когда руководитель максимально культурно сообщает работнику о неудовлетворительном качестве его труда и просит доработать или переработать сделанное, но тот всё равно обижается. Такое поведение тоже является звоночком, который сигнализирует о необходимости похода к психотерапевту. Вероятнее всего, корни проблемы уходят в подростковый возраст, когда человек не имел возможности отстоять своё мнение перед старшими, и критика начальника для него просто очередной повод подумать: "Ну вот, меня и тут не ценят", заявила психолог.

Некоторые люди могут отвергать конструктивную критику из-за страха попросить помощи у коллег или начальника. Так происходит из-за укоренившейся установки "Я должен сделать всё сам", которая может привести к тому, что сотрудник будет считать свой метод исполнения задачи единственно верным и откажется от необходимой помощи. Как бы то ни было, если руководитель начинает отождествляться с образом "мучителя", а подчинённый считает себя его "жертвой", это говорит о развитии созависимых отношений, и в этой ситуации также нужна помощь квалифицированного специалиста.

А если руководитель действительно позволяет себе лишнего и использует в общении с подчинённым оскорбления, то его нужно остановить и предложить изменить формат разговора, объяснив, что такая манера общения вам не подходит, а плохо выполненная работа не повод для грубости. После этого можно рассмотреть ситуацию пошагово: Какой была постановка задачи?

Как видели результат подчинённый и руководитель?

Что стало причиной непонимания, какие действия сотрудника и руководителя?

Если сотрудник уверен в неправоте руководителя, то ему следует понять, какие аргументы помогут обосновать свою позицию.

Если сотрудник понимает, что задача вне его компетенций, важно запросить дополнительную помощь.

Чтобы не испытывать обиду на критику со стороны начальства, нужно самостоятельно разобраться, в чём заключается личная ценность сотрудника: что человек привносит в компанию, делая свою работу? Если этот вопрос даётся сложно, то, скорее всего, в психике работает механизм самообесценивания, который искажает слова руководителя и приводит к негативным эмоциям из-за замечаний. Проблема решается развитием механизма сотрудничества и оздоровления части психики, ответственной за восприятие критики.

В любом случае даже конструктивная критика не будет приятной, как бы вежливо её ни доносили. Деструктивную критику также не каждый человек принимает на свой счёт. Очень важно принимать неприятные части получения обратной связи как часть процесса, который способствует вашему развитию, рассказала эксперт.

"Взрослый человек хорошо понимает, что он не всем подходит и ему не все подходят, но, если попробовать начать слушать и учитывать то, что говорит другой, то можно наладить хороший продуктивный контакт. Лучше попробовать начать с себя, а не пенять на другого, как все мы делали в детстве", — подытожила Бажан.