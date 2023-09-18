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18 сентября, 17:13

Замгенсека ООН Мелиссу Флеминг на велосипеде сбила машина в Нью-Йорке

<p>Замгенсека ООН Мелисса Флеминг. Обложка © ТАСС / ZUMA</p>

Замгенсека ООН Мелисса Флеминг. Обложка © ТАСС / ZUMA

Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг сообщила, что её в преддверии недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сбил лихач, проехавший на красный сигнал светофора. Сама чиновница передвигалась на велосипеде.

"Неделя заседаний ГА ООН в Нью-Йорке означает хаос повсюду на дорогах и раздражённых водителей. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня у меня случилась авария с автомобилем, который разогнался и проехал на красный свет", — написала она после случившегося в соцсети X (бывшая Twitter). Флеминг отделалась порезами и синяками.

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А ранее депутат Государственной думы Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве. Авария произошла на улице Правды. Парламентарий был за рулём "мерседеса".

Андрей Бражников
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