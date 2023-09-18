Власти чешского города Карвина не стали переименовывать проспект Терешковой

Названный в честь первой в мире женщины-космонавта проспект Терешковой в чешском городе Карвина продолжит носить такое наименование. Соответствующее решение приняли депутаты местного горсовета, сообщило издание Idnes.

По данным журналистов, предложение переименовать улицу поступило прямиком из Праги. Впрочем, большинством голосов оно было отклонено. Против такой инициативы выступили 33 депутата, тогда как положительно идею оценили лишь шесть парламентариев. Комментируя ситуацию, мэр Карвины Ян Вольф подчеркнул, что у городских властей хватает и других забот.

"У нас в городе есть гораздо более важные проблемы, например на улицах не хватает сотрудников полиции, этим больше должно заниматься МВД. Думаю, что даже у тех, кто живёт на проспекте Терешковой, много иных забот", — приводит слова чиновника издание.