Эксперт назвал причину смерти 17-летней девушки-астматика на борту

У 17-летней девушки, скончавшейся на борту самолёта Казань – Анталья, была бронхиальная астма. Вероятно, она не принимала базисную терапию. Такое предположение выдвинул в беседе с aif.ru главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, генсек Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

Он объяснил, что такая стремительная смерть могла быть вызвана контактом с "сильным и значимым для пациента аллергеном", например духами. Обязательная при бронхиальной астме базисная терапия направлена как раз на профилактику тяжёлых приступов. При этом, по словам Малявина, путешествия на самолётах при данном заболевании не противопоказаны.

"Информация о том, что астматикам особенно опасны авиаперелёты, присутствующая в Интернете, преувеличена. При соблюдении правил лечения они могут свободно летать на самолётах", — заверил специалист.